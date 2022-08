Bildungsmonitor: Brandenburg verbessert sich um einen Platz

Ein Schwamm liegt an der Schultafel. © Annette Riedl/dpa/Symbolbild

Brandenburg konnte sich im Bereich Bildung einer neuen Studie zufolge im bundesweiten Ländervergleich erneut um einen Platz verbessern. In der Auswertung der wirtschaftsnahen „Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft“ (INSM) belegt das Bundesland nun mit Nordrhein-Westfalen zusammen Platz 13 vor Sachsen-Anhalt (Platz 15) und Bremen (Platz 16), wie die Organisation am Mittwoch mitteilte.

Berlin/Potsdam - Den Ergebnissen des „Bildungsmonitors 2022“ zufolge hat Brandenburg Stärken in den Bereichen Integration, Internationalisierung und Bildungsarmut - bei der Digitalisierung war die Mark allerdings Letzter.

Die Schulabbrecherquote unter ausländischen Jugendlichen betrug laut der Studie im Jahr 2020 nur 4,8 Prozent. Das sei die beste Quote in Deutschland gewesen und habe deutlich unterhalb des bundesweiten Durchschnitts gelegen. Die Studienberechtigtenquote von ausländischen Jugendlichen an allgemeinbildenden Schulen habe mit 10,8 Prozent ebenfalls über dem Bundesdurchschnitt gelegen.

Fast alle Berufsschüler in Brandenburg (96,8 Prozent) seien im Jahr 2020 in Fremdsprachen unterrichtet worden - der zweitbeste Wert aller Bundesländer. Der Anteil der Schulabgänger ohne Abschluss sei mit 5,5 Prozent geringer ausgefallen als im Bundesdurchschnitt.

Bei der Digitalisierung gibt es hingegen Verbesserungsbedarf. Die Anzahl der neuen betrieblichen Ausbildungsverträge im IT-Bereich pro 100 000 Erwerbstätige fiel im Jahr 2021 mit 12,8 deutlich niedriger aus als im Bundesdurchschnitt. Gleiches gilt für die Anzahl der IT-Hochschulabsolventen pro 100 000 Erwerbstätige (34,5). Brandenburg nimmt hier jeweils den letzten Platz aller Bundesländer ein.

Verbesserungswürdig sei auch die Verfügbarkeit von schnellem WLAN in Schulen und die Häufigkeit, mit der digitale Medien im Schulunterricht eingesetzt werden. Bei beidem belege Brandenburg den vorletzten Platz.

Der „Bildungsmonitor“ wird seit 2004 jährlich im Auftrag der INSM erhoben. Die Initiative beschreibt sich selbst als überparteiliches Bündnis aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Sie wird von den Arbeitgeberverbänden der Metall- und Elektro-Industrie finanziert. dpa