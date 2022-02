Bisher geringe Zahl von Ukraine-Flüchtlingen in Brandenburg

Geflüchtete aus der Ukraine treffen am Grenzübergang in Medyka im Südosten Polens ein. © Czarek Sokolowski/AP/dpa/Archivbild

Die Zahl der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, die in Brandenburg ankommen, ist bisher eher gering. An der deutschen Grenze zu Polen wurde in dem Bundesland am Samstag bisher eher wenig Verkehr aus der Ukraine festgestellt. Brandenburg hat die längste Grenze aller Bundesländer zu Polen. Die Erstaufnahmeeinrichtung des Landes in Eisenhüttenstadt nahm bis zum Samstagmittag nach eigenen Angaben sechs Geflüchtete auf:

Eisenhüttenstadt - eine Familie, die per Auto kam, eine Frau mit Kind und eine Frau, die privat in Deutschland war, aber nicht mehr zurückkehren kann. Eine erste ukrainische Familie war zuvor in Brandenburg/Havel eingetroffen.

„Wir sind auf jeden Fall vorbereitet - sollte sich das häufen, können wir alle unterbringen“, sagte der Leiter der Zentralen Ausländerbehörde, Olaf Jansen, der Deutschen Presse-Agentur. „Wir bringen sie erstmal unter.“ Mit einem biometrischen Reisepass könnten die Flüchtlinge visumfrei 90 Tage bleiben. Wenn nicht, könne ein Visum unproblematisch erteilt werden. Mit den Flüchtlingen würden Gespräche geführt, ob sie vorübergehend bleiben wollten und etwa zu Verwandten oder Freunden weiterreisen oder Asyl beantragen möchten. Die ukrainische Gemeinschaft sei allerdings in Deutschland nicht so groß wie in anderen europäischen Ländern.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hatte am Freitag gesagt, sein Bundesland bereite sich auf die Ankunft von mindestens 10.000 Flüchtlingen aus der Ukraine vor. Die Erstaufnahme hält dafür an diesem Wochenende nach Angaben des Innenministeriums zunächst 800 Plätze frei. Russland war am Donnerstag in die Ukraine einmarschiert, seitdem sind viele Menschen aus der Ukraine zum Beispiel auf dem Weg nach Polen. dpa