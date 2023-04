„Blitzermarathon“: 50.000 Kontrollen am Freitagvormittag

Ein Blitzer steht am Straßenrand. © Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Im Rahmen des sogenannten Speedmarathons sind in Brandenburg am Freitag tausende Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt worden. Zwischen Mitternacht und 12 Uhr hätte die Polizei die Geschwindigkeit von über 50.000 Fahrzeugen an 88 Kontrollorten im Land gemessen, teilten die Beamten am Freitagnachmittag mit. Dabei seien etwa 2000 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt worden.

Potsdam - Unrühmliche Spitzenreiterin war eine Autofahrerin die bei Lübben mit 123 Kilometern pro Stunde bei erlaubten 70 km/h geblitzt wurde.

Der Freitag stellte den Höhepunkt der europaweiten Kontrollwoche zu Geschwindigkeits- und Aggressionsdelikten in Brandenburg dar, sagte eine Sprecherin der Polizei. Der sogenannte Speedmarathon läuft vom 17. bis 23. April. Eine Gesamtbilanz soll nach Polizeiangaben am kommenden Montag veröffentlicht werden. dpa