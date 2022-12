Böllerschäden in Brandenburg: Zahl ging leicht zurück

Ein Böller explodiert bei einer Vorführung durch einen Pyrotechniker.

Böller und Co. landen besonders zum Jahreswechsel oft in Postkästen, Kleidercontainern oder Mülltonnen. Wohl auch durch das Feuerwerksverkaufsverbot hielten sich die Schäden in den vergangenen beiden Jahren in Grenzen.

Potsdam - Jedes Jahr verzeichnet die Polizei in Brandenburg hunderte Fälle von Sachbeschädigung und Brandstiftung durch Böller und Raketen. Zuletzt ging die Zahl der erfassten Delikte, wahrscheinlich auch aufgrund des Böllerverkaufsverbots, leicht zurück.

So wurden den Behörden 2021 in der Nachweihnachtszeit 122 solcher Delikte gemeldet, auf das gesamte Jahr gesehen waren es 261 Delikte, wie Kathrin Schwartz, Sprecherin im Polizeipräsidium Potsdam, mitteilte. 2020 waren es auf das Jahr gesehen mit 388 zwar mehr Delikte, dafür entfielen nur 92 auf die Nachweihnachtszeit.

Zum Vergleich: 2019 gab es zwischen Weihnachten und Neujahr 175 und im Jahr davor 157 Fälle von Sachbeschädigung und Brandstiftung mittels Pyrotechnik. „Die meisten Delikte in diesen Bereichen wurden in Städten begangen“, erklärte die Sprecherin. Ursache für den Rückgang könnte laut Kathrin Schwartz unter anderem das Verkaufsverbot für Knallkörper gewesen sein.

In Wittstock (Ostprignitz-Ruppin) ist bereits kurz vor der Weihnachtszeit in diesem Jahr ein Briefkasten der Deutschen Post mittels Pyrotechnik zerstört worden. „Leider erleben wir jedes Jahr zu Silvester Fälle von Vandalismus an unseren Briefkästen“, sagte Postsprecherin Anke Blenn. Die notwendigen Reparaturen seien meist sehr kostenintensiv und in manchen Fällen könnten die Kästen aufgrund der zum Teil starken Beschädigungen auch nicht repariert werden.

„Muss ein Kasten aufgrund eines Totalschadens neu aufgestellt werden, entstehen der Deutschen Post hierdurch erhebliche Kosten, die sich im Bereich von mehreren hundert Euro bewegen“, so die Sprecherin. Jeder Fall von Vandalismus werde zur Anzeige gebracht und strafrechtlich verfolgt.

Um möglichen Beschädigungen vorzubeugen, setze die Post an vielen Standorten zur Silvesterzeit Einwurfsperren ein. Damit würden in den Tagen vor dem Jahreswechsel die Einwurfschlitze der Briefkästen verschlossen, um den Einwurf von Feuerwerkskörpern zu verhindern. Die Sperren würden am ersten Arbeitstag im neuen Jahr wieder entfernt. „Mit dieser Maßnahme schützen wir nicht nur unser Eigentum, sondern auch die Briefsendungen unserer Kunden“, erklärte Postsprecherin Blenn. Sendungen könnten zu dieser Zeit in den Partner-Filialen abgegeben oder bereits frankierte Briefe dem Zusteller mitgegeben werden.

Pyrotechnik ist in den vergangenen Jahren auch immer wieder in Altkleidercontainern gelandet und hat dort teils erheblichen Schaden angerichtet. So etwa in jenen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), das mehrere hundert Container im Land unterhält, die meisten, aktuell rund 320, im DRK-Verbandsgebiet Märkisch-Oder-Havel-Spree.

„Im gesamten Jahresverlauf kommt es vereinzelt vor, dass unsere Container das Ziel mutmaßlicher Brandstiftungen werden“, sagte Verbandssprecher Bernhard Schwiete. Die Schäden reichten dabei bis hin zum Vollbrand eines Containers, der dann zu ersetzen sei. Die Neuanschaffung kostet rund 550 Euro.

Vor dem Jahreswechsel würden die Container vorbeugend geleert. „Dadurch gibt es in den Behältnissen im Falle einer Brandstiftung eine geringere Brandlast“, erklärte Schwiete.

In kommunalen Behörden werden Briefkästen vorsorglich ebenfalls vor dem Jahreswechsel geleert. Zumindest in Cottbus ist es bisher noch zu keinen nennenswerten Beschädigungen durch Böller und Co. gekommen, wie Stadtsprecher Jan Gloßmann berichtete. „Das mag auch damit zusammenhängen, das die wichtigsten Briefkästen so installiert sind, das der obligatorische Wachdienst seinen Platz in der Nähe hat“, so der Sprecher.

In den „böllerfreien“ vergangenen beiden Jahren hat die Landeshauptstadt Potsdam einen Rückgang an beschädigten Briefkästen und Mülltonnen verzeichnet. Dennoch habe es Schäden durch illegale Böller gegeben, sagte Stadtsprecher Markus Klier. dpa