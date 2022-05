Branche: Materialmangel und hohe Preise bremsen Bau

Arbeiter stehen auf einer Baustelle eines Wohngebäudes. © Soeren Stache/dpa-zentralbild/dpa/Symbolbild

Lange Lieferzeiten für Material wie Stahl, Holz und Dämmstoffe sowie stark steigende Preise machen die Planung von Bauprojekten nach Branchenangaben immer schwieriger. Vier von fünf Bauunternehmen halten eine seriöse Kalkulation nicht mehr für möglich, wie eine Umfrage der Fachgemeinschaft Bau in Berlin und Brandenburg ergab. Viele private Bauherren reagieren demnach aber flexibel:

Berlin - Mehr als ein Drittel sei bereit, bestehende Verträge anzupassen, wenn Materialpreise steigen, oder entsprechende Preisgleitklauseln zu vereinbaren. Im öffentlichen Sektor sei das seltener der Fall.

Vor allem in Berlin sähen viele Bauunternehmen ihre Auftragslage schlechter an als vor einem Jahr, hieß es. In Brandenburg seien die Aussichten stabiler. „Die Anzeichen einer Belebung, die wir noch im Herbst 2021 gesehen haben, sind verschwunden“, bilanzierte der Verband am Montag. „Die große Unsicherheit bei den Bauherren führt zu weniger Ausschreibungen für neue Bauprojekte.“ dpa