Brand auf dem Gelände von Karls Erdbeerhof

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fährt zu einem Einsatz. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Auf dem Gelände des Freizeitparks Karls Erdbeerhof in Elstal bei Wustermark (Landkreis Havelland) ist am Dienstag ein Brand ausgebrochen. Mindestens ein Gebäude stehe in Flammen, sagte ein Sprecher der Gemeinde Wustermark. Ein Sprecher der örtlichen Feuerwehr sprach von einem großen Einsatz. Nähere Informationen sollen nach Angaben der Gemeinde zeitnah folgen.

Elstal - Zunächst hatten andere Medien berichtet. dpa