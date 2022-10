Brand in Industriehalle: Kind steckt leerstehende Baracke an

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fährt zu einem Einsatz. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

In einer leerstehenden Industriehalle in Woltersdorf (Oder-Spree) hat es aus noch ungeklärter Ursache gebrannt. Eine Zeugin habe am frühen Sonntagmorgen einen lauten Knall und anschließend starke Rauchentwicklung an dem Gebäude wahrgenommen, berichtete die Polizeidirektion Ost. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Laut Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.

Woltersdorf - 000 Euro. Es seien Ermittlungen zu diesem Feuer und mehreren Bränden in unmittelbarer Umgebung in jüngster Zeit aufgenommen worden, so die Polizei.

Am Freitagnachmittag habe ein zehnjähriger Junge in Trebenow (Uckermark) eine leerstehende Baracke unbeabsichtigt in Brand gesetzt, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Wenig später sei der Zehnjährige mit seinen Eltern an der Brandstelle erschienen und habe gebeichtet, dass er das Feuer unbeabsichtigt verursacht habe. Auch in diesem Fall bezifferte die Polizei den Sachschaden auf etwa 10.000 Euro. dpa