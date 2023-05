Brand in Mehrfamilienhaus: 91-Jährige leicht verletzt

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Die Feuerwehr rettet sieben Bewohner mit Atemschutzmasken aus einem brennenden Mehrfamilienhaus. Eine 91-Jährige wird leicht verletzt. Grund könnte ein technischer Defekt in einem Sicherungskasten sein.

Spremberg - Bei einem Brand im Flur eines Mehrfamilienhauses in Spremberg (Spree-Neiße) ist eine 91-jährige Bewohnerin leicht verletzt worden. Das Feuer sei aus noch ungeklärter Ursache am frühen Samstagmorgen ausgebrochen, berichtete die Polizei am Sonntag. Wegen der starken Rauchentwicklung habe die Feuerwehr die sieben Bewohner mit Atemschutzmasken aus dem Haus retten müssen. Die 91-Jährige wurde wegen gesundheitlicher Beschwerden ambulant in einem Krankenhaus behandelt.

Nach ersten Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt in einem Sicherungskasten den Brand ausgelöst haben, wie ein Sprecher der Polizei am Samstagmorgen mitteilte. Der Sicherungskasten hatte zudem stark gerußt, was zu der großen Rauchentwicklung führte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Das Haus ist vorerst nicht bewohnbar. Die Bewohner wurden vom Ordnungsamt in Ersatzwohnungen untergebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 10 000 Euro. dpa