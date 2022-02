Brandenburg: 2020 mehr Kinder wegen Depressionen behandelt

Ein junges Mädchen hält sich die Hände vor ihr Gesicht. © Nicolas Armer/dpa/Symbolbild

Während der Corona-Pandemie ist die Zahl der neu an Depressionen erkrankten Kinder in Brandenburg nach Krankenkassen-Zahlen deutlich gestiegen. So wurden im ersten Pandemiejahr 2020 rund ein Drittel mehr Mädchen und Jungen erstmals mit einer Depression ärztlich behandelt als im Vorjahr, insbesondere bei den Kindern zwischen zehn und 14 Jahren. Das geht aus einer Auswertung der Krankenkasse DAK hervor, die am Mittwochvormittag veröffentlicht werden soll.

Potsdam – Bei den Zehn- bis 14-Jährigen war es demnach ein Plus von 33 Prozent, bei den Fünf- bis Neunjährigen von 30 Prozent. Unverändert blieb die Neuerkrankungsquote bei Jugendlichen zwischen 15 und 17.

Der „Kinder- und Jugendreport“ der DAK basiert den Angaben zufolge auf Abrechnungsdaten von rund 40.000 Kindern und Jugendlichen im Alter bis 17 Jahren, die bei der DAK-Gesundheit in Brandenburg versichert sind. Analysiert wurden demnach die Jahre 2019 und 2020. Der Report basiere damit auf Daten von über zehn Prozent aller Kinder und Jugendlichen in der Hauptstadt und sei hinsichtlich der Alters- und Geschlechtsverteilung repräsentativ.

Den DAK-Daten zufolge war in Brandenburg 2020 auch ein deutliches Plus bei Adipositas-Neuerkrankungen besonders bei jüngeren Kindern zu verzeichnen: Bei Kindern im Grundschulalter zwischen fünf und neun Jahren war es ein Anstieg um 34 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Gleichzeitig ging der Suchtmittelmissbrauch bei Kindern und Jugendlichen zurück.

Detlef Reichel, Landeschef des Berufsverbandes der Kinderärzte/Jugendmedizin, zeigte sich mit Blick auf die DAK-Daten sehr besorgt davon, in welchem Ausmaß psychische und psychosomatische Störungen bei Kindern und Jugendlichen 2020 zugenommen hätten. Er gehe sogar davon aus, dass die Zahlen im Zuge der weiteren Pandemie noch gestiegen seien. Die aufgezeigten Konfliktfelder seien nicht erst durch Corona entstanden, betonte der Experte im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Die Pandemie habe aber wie ein Brennglas gewirkt und diese Probleme noch verstärkt.

Besondere Sorge bereite ihm etwa auch die Entwicklung bei den Adipositas-Erkrankungen. „Wir sehen Kinder und Jugendliche, vor allem aber Kinder, die innerhalb eines Jahres 20 oder 30 Kilo zugenommen haben – zum Beispiel durch Bewegungsarmut und falsche Ernährung“, erzählte er. dpa