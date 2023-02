Brandenburg als Drehort auch für Berlinale-Filme gefragt

Kirsten Niehuus, Geschäftsführerin Filmförderung des Medienboards Berlin-Brandenburg, vor einer Pressekonferenz. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Nicht nur die Metropole Berlin, sondern auch der Nachbar Brandenburg wird aus Sicht der Filmbranche als Drehort und Kulisse für Filmproduktionen gefragt bleiben. „Die Dreharbeiten werden in den nächsten Jahren in der Region mindestens gleichbleiben, wenn nicht sogar steigen“, sagte die Geschäftsführerin des Medienboards Berlin-Brandenburg, Kirsten Niehuus, am Montag in Potsdam.

Potsdam - „Brandenburg und Berlin beflügeln sich gut als Filmstandort“.

Niehuus sagte: „Man kann hier alles machen.“ Nur bei Bergen und Meer hapere es ein bisschen. Der Kinofilm „Roter Himmel“ von Christian Petzold, der als Wettbewerbsfilm bei der Berlinale läuft, ist etwa im brandenburgischen Zossen gedreht. Dort sei ein altes Forsthaus in ein Haus am Meer verwandelt worden, sagte Produzent Anton Kaiser in Potsdam. „Wir haben uns da sehr zuhause gefühlt.“ Die Außenszenen sind allerdings an der Ostsee aufgenommen. Bei dem Film geht es um vier junge Leute, die einen Sommer in einem Ferienhaus verbringen und von Waldbränden bedroht werden.

Im vergangenen Jahr seien 98 Film- und Fernsehproduktionen in Brandenburg gedreht worden, das sei ein Rekord, sagte Wirtschaftsstaatssekretär Hendrik Fischer (SPD). Im Jahr 2020 seien es 63 gewesen. Der Beitrag Brandenburgs zur Filmförderung betrage zehn Millionen Euro im Jahr.

Bei der am Donnerstag beginnenden Berlinale sind 14 Filme im offiziellen Programm vertreten, die vom Medienboard Berlin-Brandenburg gefördert wurden. Am Montag begann der Kartenverkauf.

Auch der Berlinale-Film „Tár“ von Todd Field mit Cate Blanchett und Nina Hoss in den Hauptrollen sei in Brandenburg entstanden, sagte Produzent Uwe Schott. Teils war Schloss Sanssouci ein Drehort. Bei dem Streifen geht es um eine Dirigentin, die sich in einer von Männern dominierten Welt der klassischen Musikszene durchsetzt, und um Machtmissbrauch. Schott erzählte, die Berliner Philharmoniker hätten für die Produktion nicht zugesagt, es sei dann mit den Dresdner Philharmonikern gedreht worden.

Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) hatte angekündigt, dass die Filmförderung bis Ende 2023 reformiert werden soll, um sie effizienter, nachhaltiger und transparenter zu gestalten. Medienboard-Geschäftsführerin Niehuus sagte, es sei eine bessere Ausstattung der nationalen Förderung notwendig, damit internationale Projekte in Deutschland drehbar seien. dpa