Brandenburg berät über mögliche weitere Corona-Lockerungen

Teilen

Auf einer Anzeigetafel an einer Haltestelle wird der Hinweis auf Maskenpflicht und 3G-Regel angezeigt. © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Archiv

Die Brandenburger Landesregierung will in der kommenden Woche die Weichen für mögliche weitere Änderungen der Corona-Regeln stellen. Das Kabinett wird sich nach Angaben des Gesundheitsministeriums am Dienstag mit der Corona-Verordnung des Landes befassen. Dabei geht es um die Frage, welche Corona-Regeln am 2. April fallen und welche verlängert werden.

Potsdam - Bis dahin läuft die aktuelle Verordnung. Fest steht bereits, dass die Maskenpflicht in Schulen zum 2. April aufgehoben wird, die Testpflicht in Schulen soll mit den Osterferien fallen.

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hatte vor mehr als einer Woche in Aussicht gestellt, dass nach dem 2. April voraussichtlich die wesentlichen Einschränkungen aufgehoben werden. Brandenburg hatte zum 18. März die 3G-Regel in Friseurläden und Kosmetikstudios, in Hotels und im Ausflugsverkehr aufgehoben. Sie gilt noch weiter für Gaststätten, Theater und Kinos. Masken sind außer in Schulen auch im Einzelhandel, beim Friseur und in der Gastronomie noch Pflicht. Die CDU hatte gefordert, die Maskenpflicht in Schulen sowie die 3G-Regel in Hotels und auch in Gaststätten zu kippen.

Der Bundesrat hatte am Freitag vor einer Woche trotz neuer Höchststände bei den Infektionszahlen den Weg für ein Ende der meisten bundesweiten Corona-Beschränkungen in Deutschland freigemacht. Die Länder können damit noch wenige allgemeine Vorgaben zu Masken und Tests in Einrichtungen für gefährdete Gruppen wie Kliniken und Pflegeheimen vorsehen. In Bussen und Bahnen soll die Maskenpflicht weiter gelten können. Für regionale „Hotspots“ sind weitergehende Beschränkungen möglich. dpa