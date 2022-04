Brandenburg: Grausamer Fund in Wohnhaus – Verwaltung findet toten Säugling

Von: Anna Lorenz

In Brandenburg wurde ein Säugling tot aufgefunden. (Symbolfoto) © iMichael Weber/imago

In einem Wohnhaus im brandenburgischen Eberswalde wurde eine Kinderleiche entdeckt. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt an der Oder hält sich aus taktischen Gründen bedeckt.

Eberswalde - Am Dienstagabend (26. April) wurde in einem Wohnhaus in Eberswalde (Brandenburg) der Leichnam eines Säuglings aufgefunden. Wie Ricarda Böhme, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt an der Oder, auf Anfrage der dpa bekanntgab, hatte eine Mitarbeiterin der Hausverwaltung den leblosen Körper des Babys im Flur entdeckt.

Weitere Angaben über den grausamen Vorfall könnten aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gemacht werden, allerdings gab die Staatsanwaltschaft bekannt, dass eine Obduktion das Alter des Kindes klären soll. Außerdem muss bei der Leichenschau untersucht werden, inwieweit das Baby an Fremdeinwirkung gestorben sein könnte, beziehungsweise, ob es sich bei dem Säugling um eine Totgeburt handelt.

Auch den Todeszeitpunkt und Hinweise auf den näheren, potenziellen Tatablauf könnte die pathologische Untersuchung erbringen. Details und Motive des Geschehenen sind bis dato unbekannt. Die Ermittlungen laufen.