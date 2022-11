Brandenburg erinnert an Mauerfall: Gedenken in Schwedt

Geschichte

In Zeiten der DDR war die Stadt Schwedt wegen des Militärgefängnisses bekannt. An das Leid der Häftlinge dort soll am Tag des Mauerfalls an diesem Mittwoch erinnert werden. In den Uckermärkischen Bühnen in Schwedt richtet das Land Brandenburg das zentrale Gedenken an den 9. November 1989 aus. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und die Präsidentin des Landtages, Ulrike Liedtke, wollen dabei die Menschen würdigen, die in der DDR zum Sturz des SED-Regimes beitrugen.

Potsdam/Schwedt - Im Militärgefängnis in Schwedt (Kreis Uckermark) waren Soldaten und Offiziere der Nationalen Volksarmee (NVA) auch ohne Urteil inhaftiert worden. Zwischen 1982 und 1990 saßen rund 800 Personen in Haft - wegen Befehlsverweigerung und Fahnenflucht, aber auch wegen „staatsfeindlicher Hetze“ gegen die DDR.

Am 26. April 1990 wurde der letzte Militärstrafgefangene entlassen, die Einrichtung dann Ende Mai 1990 geschlossen. An diesem Mittwoch wird eine Lesung aus Zeitzeugenberichten und eine Führung am Gelände des ehemaligen Gefängnisses angeboten.

Zudem ist der 9. November auch der Tag grausamer Pogrome gegen deutsche Juden im Jahr 1938. Zahlreiche Kommunen in Brandenburg gedenken an diesem Mittwoch der Opfer. Damals wurden überall in Deutschland Synagogen und jüdische Einrichtungen verwüstet, Juden angegriffen, ermordet oder verschleppt. dpa