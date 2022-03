Brandenburg erwartet deutlich mehr Flüchtlinge

Der Krieg in der Ukraine hält bereits rund zwei Wochen an. Weiterhin versuchen Menschen das Land zu verlassen. Einige suchen Schutz in Brandenburg. Das Land richtet sich auf deutlich mehr Schutzsuchende ein.

Landesweit - In der Zentralen Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenhüttenstadt wird es langsam enger. 1189 Flüchtlinge aus der Ukraine wurden dort mit Stand Dienstagmorgen registriert, wie das brandenburgische Innenministerium mitteilte. Der Leiter der Zentralen Ausländerbehörde, Olaf Jansen, hatte berichtet, es seien dort schon mehr als 1500 Menschen aus der Ukraine angekommen. „Wir haben noch Platz. Aber es wird enger“, sagte Jansen der Deutschen Presse-Agentur.

Brandenburg muss sich aus Jansens Sicht auf deutlich mehr Flüchtlinge aus der Ukraine einstellen als zunächst geschätzt. „10 000 bis 11 000 Geflüchtete, das war eine erste Schätzung zum Anfang. Mit Blick auf die Entwicklungen in der Ukraine werden es sicher mehr werden, die auch nach Brandenburg kommen werden“, sagte er. „Die Entwicklungen dort, das löst massive Fluchtbewegungen aus.“ Bis Sonntagnachmittag waren rund 900 Geflüchtete mit Ukraine-Bezug in Eisenhüttenstadt registriert worden.

Diejenigen, die nicht in Brandenburg bleiben, sondern in andere Länder weiterreisen wollten, versuche man möglichst schnell weiterzuleiten. Je länger der Konflikt andauere, desto mehr Menschen würden aber auch im Land bleiben müssen. Viele harrten auch noch in den Anrainer-Staaten wie Polen und Rumänien aus, in der Hoffnung auf ein baldiges Kriegsende.

In Brandenburg kommen die Geflüchteten zunächst per Bahn in Frankfurt (Oder) an. Ein Großteil fährt mit dem Zug weiter nach Berlin. Wie viele Geflüchtete in Frankfurt untergebracht worden sind, konnte die Stadt am Dienstag nicht mitteilen. In Cottbus waren es nach Angaben der Stadtverwaltung knapp 130 Menschen, hinzu kamen noch 80 bis 100 Geflüchtete, die privat untergekommen sind. „Wir rechnen damit, dass es mehr werden in den nächsten Tagen“, sagte Stadtsprecher Jan Gloßmann.

In der Messehalle, die die Stadt als Notunterkunft hergerichtet hatte, könnten 900 bis 1000 Menschen unterkommen. „Die Bedingungen sind dann aber nicht mehr wirklich angenehm“, sagte Gloßmann. „Wir sind dabei, weiter Wohnungen herzurichten.“

Sechs Züge mit Menschen aus den Kriegsgebieten in der Ukraine seien bereits in Cottbus eingetroffen. Die ersten Erfahrungen zeigten, dass rund 80 Prozent der Menschen weiterreisten, meistens nach Berlin. Von dort sollten dann weitere Fernverbindungen der Bahn genutzt werden, um zu Verwandten, Bekannten oder Freunden zu gelangen.

CDU-Landtagsfraktionschef Jan Redmann warnte vor einer russenfeindlichen Stimmung. „Wir müssen, glaube ich, differenzieren zwischen den Menschen, die aus Russland stammen, und Wladimir Putin und seinem Regime“, sagte Redmann. „Wir sollten es als Chance begreifen, dass wir recht viele Russen auch in Deutschland haben.“ Sie seien wichtig, damit die russische Bevölkerung erfahre, was Putin in der Ukraine „anrichte“.

Auf dem Schulhof des Immanuel Kant-Gymnasium Teltow (Potsdam-Mittelmark) hatten sich am Dienstag rund 250 Schülerinnen und Schüler in Blau und Gelb - den Farben der ukrainischen Nationalflagge - in Form eines Peace-Zeichens (Friedenszeichen) aufgestellt. Am Mittwoch plante die Schule gemeinsam mit weiteren Schülern eine Anti-Kriegs-Demo vom Schulhof zum Marktplatz am Rathaus Teltow.

Auch die Freiwilligen Feuerwehren im Kreis Ostprignitz-Ruppin helfen im Konflikt um die Ukraine. Einige Feuerwehren beteiligten sich an der gemeinsamen Hilfsaktion des Landesfeuerwehrverbandes Brandenburg, der im Austausch mit dem Verband der Freiwilligen Feuerwehren in Polen steht, um Ausrüstung zu den Feuerwehrleuten in der Ukraine zu transportieren. Dazu gehörten Tragkraftspritzen, Schläuche und Schutzbekleidung. Das Material soll zunächst in Falkensee bei Berlin gesammelt und dann nach Polen beziehungsweise weiter in die Ukraine gebracht werden, wo die Ausrüstung dringend benötigt werde. dpa