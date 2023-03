Brandenburg hat zu wenige Postfilialen

Eine Briefträgerin der Deutschen Post fährt auf ihrem Postfahrrad. © Monika Skolimowska/dpa/Archivbild

Die Deutsche Post hat zu wenige Postfilialen in Brandenburg - besonders betroffen sind ländliche Gebiete. Wie aus einem Schreiben der Bundesnetzagentur an ihren Beirat hervorgeht, waren der Aufsichtsbehörde Ende Januar deutschlandweit 174 Standorte bekannt, die trotz einer staatlichen Vorschrift nicht besetzt waren. Ende Dezember waren es laut Netzagentur 140 gewesen - den Zahlen zufolge hat sich das Problem also verschärft.

Bonn/ Potsdam - Von den 140 unbesetzten Postfilialen waren 7 in Brandenburg.

Die meisten Standorte, an denen es trotz Verpflichtung keine Postfiliale gibt, sind in Brandenburg auf dem Land. Ende Dezember fehlte laut Netzagentur zum Beispiel je eine Filiale in Brieselang (Landkreis Havelland), Groß Köris, Königs Wusterhausen und Mittenwalde (Landkreis Dahme-Spreewald) sowie in Werder (Havel) im Landkreis Potsdam-Mittelmark.

Der Verordnung zufolge muss es in jeder Gemeinde mit mehr als 2000 Einwohnern mindestens eine Filiale geben. Ab 4000 Einwohnern darf eine Filiale in zusammenhängend bebauten Wohngebieten nicht weiter entfernt sein als zwei Kilometer. Derzeit bereitet die Bundesregierung eine Reform des völlig veralteten Gesetzes vor - dann könnte auch die Vorgabe zum Filialnetz geändert werden.

Mit Postfilialen sind in den allermeisten Fällen Einzelhändler gemeint, die auch einen Postschalter haben, etwa Supermärkte oder Kioske. Der Bonner Konzern betont, dass ihm das Thema Filialversorgung sehr wichtig sei und dass er rund 99 Prozent der Pflichtstandorte abdecke - „gerade auch im ländlichen Raum“, sagt ein Firmensprecher. „Aufgrund von kurzfristigen Kündigungen von Filialpartnern kann es dennoch temporär zu Vakanzen kommen.“ Man arbeite mit Hochdruck daran, an den betreffenden Standorten neue Filialen einzurichten. Oft seien es aber „ordnungsrechtliche Vorgaben, die die Optionen zur schnellen Eröffnung einer Filiale einschränken“. dpa