Brandenburg prüft Änderung der Corona-Regeln

Eine Person tropft eine Flüssigkeit in einen Corona-Schnelltest. © Sebastian Gollnow/dpa/Illustration

Die Spitzen der rot-schwarz-grünen Koalition in Brandenburg haben angesichts des Konflikts über Corona-Lockerungen miteinander beraten. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sprachen Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und seine Stellvertreter, Innenminister Michael Stübgen (CDU) und Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne), am Freitag über die künftige Verordnung.

Potsdam - Demnach gilt es als denkbar, dass es zu Änderungen kommt. Am Dienstag tagt das Kabinett.

Stübgen hatte gefordert, auf die 2G-Regel im Handel, 2G plus in Gaststätten und nächtliche Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte zu verzichten. Das lehnt Nonnemacher mit Verweis auf die Corona-Lage bisher ab. Die aktuelle Corona-Verordnung läuft am 13. Februar aus. Die Sieben-Tage-Inzidenz neuer Infektionen stieg am Freitag mit 1683 auf einen neuen Höchstwert. Ändere Länder haben bereits Lockerungen angekündigt. In Hessen und Schleswig-Holstein soll Einkaufen bald ohne Impf- oder Genesenennachweis möglich sein.

Die Staatskanzlei äußerte sich am Freitag nicht zur Frage von Änderungen. „Das Brandenburger Kabinett wird sich am kommenden Dienstag mit der aktuellen Corona-Infektionslage und der Anpassung der Eindämmungsverordnung befassen“, teilte Vize-Regierungssprecherin Eva Jobs mit. Dabei werde der dynamische Verlauf der Omikron-Variante mit hohen Infektionszahlen bei gleichzeitig stabiler Lage in den Krankenhäusern berücksichtigt. dpa