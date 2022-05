Brandenburg sucht Landlehrer: 600 Euro monatlich Zuschuss

Teilen

Britta Ernst (SPD), Brandenburger Ministerin für Bildung, Jugend und Sport, spricht. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Brandenburg wirbt erneut mit einem Stipendium um künftige Landlehrer. Ziel sei es, mehr Lehrkräfte für Schulen außerhalb der Ballungsräume zu gewinnen, teilte das Bildungsministerium am Montag mit. Der Bedarf sei weiterhin hoch.

Potsdam - Lehramtsstudierende sollen durch individuelle Förderung für konkrete Schulen begeistert werden, sagte Bildungsministerin Britta Ernst (SPD). Durch einen frühen Kontakt könnten Bindungen aufgebaut werden.

Ab 1. Juni werden erneut 25 Stipendien ausgeschrieben. Bewerben können sich Lehramtsstudierende bundesweit, Details sind im Internet nachzulesen. Geboten werden monatlich 600 Euro sowie ein Begleitprogramm mit verschiedenen Fortbildungsangeboten und Netzwerkveranstaltungen.

Die Förderung beginnt frühestens ab dem 5. Fachsemester und endet mit Abschluss des Lehramtsstudiums in der Regelstudienzeit. Im Gegenzug verpflichten sich die Stipendiaten unter anderem zu einem insgesamt vierwöchigen Praktikum, zu einem Praxissemester sowie zur Lehrtätigkeit an der Schule für mindestens die Dauer, in der das Stipendium gewährt wurde. dpa