Brandenburg will Abwasser-Überwachung auf Corona-Spuren

Brandenburg will Corona-Spuren im Abwasser breiter analysieren lassen. Bislang gebe es im Rahmen eines EU-Projekts eine Stelle in der Stadt Potsdam, die bereits ein Abwasser-Monitoring vornehme, teilte ein Referatsleiter des Gesundheitsministeriums am Mittwoch im Landtags-Gesundheitsausschuss mit. Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) wolle die Abwasser-Untersuchung auf Corona-Viren ausweiten, dafür würden finanzielle Mittel beantragt.

Potsdam - Angedacht seien sechs weitere Standorte, hieß es. Die Planungen dafür sind aber noch nicht abgeschlossen.

In Deutschland läuft ein Pilotprojekt mit 20 Standorten zur Ausweitung von Abwasseranalysen auf Corona-Spuren, unter anderem in Berlin. Das Monitoring-Programm wird mit EU-Mitteln gefördert. Ziel des Projektes ist es, durch regelmäßige Untersuchung von Abwasser auf das Corona-Virus frühzeitig zu erkennen, ob etwa die Virus-Menge ab- oder zunimmt. Die Ergebnisse sollen auch der Frühwarnung dienen. Bereits seit Februar vergangenen Jahres überprüfen die Berliner Wasserbetriebe das Abwasser mit vielen Testreihen auf Corona-Viren. dpa