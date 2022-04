Brandenburger Gärtner eröffnen die Saison

Eine Biene sammelt bei Sonnenschein Pollen in einer Kirschblüte. © Sven Hoppe/dpa/Archivbild

Bunt, artenreich und vor allem bienenfreundlich: Die Brandenburger Gartenbaubetriebe haben am Freitag offiziell die Saison eröffnet. Die Corona-Pandemie habe die Nachfrage nach regional heran gewachsenen Beet- und Balkonpflanzen angekurbelt, teilte der Gartenbauverband Berlin-Brandenburg mit. Bei den Kunden spielten bienenfreundliche Pflanzen, torffreie Bio-Erden und der Erhalt der Artenvielfalt eine immer größere Rolle, sagte Andreas Jende, Geschäftsführer des Gartenbauverbandes.

Zossen - In der Blumen- und Pflanzencenter Wosch GbR in Zossen (Landkreis Teltow-Fläming) wurde unter anderem ein Pfandkistensystem eingeführt, um Müll und Kosten zu reduzieren, wie Betriebsinhaber Andreas Wosch sagte. Man versuche möglichst viele Pflanzen selbst zu produzieren. Derzeit liege bei Gemüse zum Selber-Anbauen stark im Trend. Neu im Sortiment seien in diesem Jahr vorgezogene Stangenbohnen und Zuckererbsen, sagte er.

In Brandenburg gibt es nach Angaben des Landesgartenbauverbandes 70 Unternehmen im Zierpflanzenbau. dpa