Brandenburger Gastgewerbe sucht dringend Arbeitskräfte

Die im Brandenburger Hotel- und Gastgewerbe zunehmend fehlenden Fach- und Arbeitskräfte sind am 14. Februar Thema einer Konferenz in Potsdam. Die Unternehmen würden bei der Bewältigung der Herausforderungen nicht allein gelassen, betonte Wirtschaftsminister Jörg Steinbach am Dienstag. Bei der Fachkräftekonferenz solle die Branche konkrete Tipps für die Gewinnung von Mitarbeitern erhalten.

Potsdam - Alle Potenziale zur Gestaltung attraktiver Arbeits- und Ausbildungsmöglichkeiten sollten genutzt und offensiv bekanntgemacht werden.

Mit Tarifabschlüssen schon jetzt über dem angepeilten Mindestlohn von zwölf Euro je Stunde und einer Ausbildungsvergütung auf Berliner Niveau habe die Branche einen Beitrag geleistet, die Attraktivität der Jobs zu erhöhen, sagte Olaf Schöpe, Präsident des Hotel- und Gaststättenverbandes Brandenburg. Er sehe die Konferenz als Auftakt zu mehr Berufsorientierung bis hin zum Anwerben ausländischer Fachkräfte. Themen wie gezielte Einwanderung und die hiermit verbundene Integration bekämen eine Schlüsselrolle, sagte Dieter Hütte, Geschäftsführer der TMB Tourismus-Marketing Brandenburg. dpa