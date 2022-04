Brandenburger Regierungskoalition zieht Halbzeitbilanz

Die rot-schwarz-grüne Landesregierung in Brandenburg stellt sich zur Mitte der Wahlperiode ein Zwischenzeugnis aus. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD), Innenminister Michael Stübgen (CDU) und Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) stellen am Dienstag (15.15 Uhr) in Potsdam ihre Halbzeitbilanz vor. Auf 35 Seiten haben sie die aus ihrer Sicht wichtigsten Entscheidungen aufgelistet.

Potsdam - Die Kenia-Koalition aus SPD, CDU und Grünen hatte am 20. November 2019 unter dem Motto „Zusammenhalt, Nachhaltigkeit, Sicherheit“ ihre Arbeit aufgenommen.

Die Regierung musste schon kurz nach dem Amtsantritt wegen der Corona-Pandemie und später wegen der Afrikanischen Schweinepest in den Krisenmodus schalten. Vor einigen Wochen zeigten sich die Koalitionsfraktionen trotz einiger noch offener Baustellen zur Halbzeit zufrieden. Dagegen attestierte die Landtagsopposition der Koalition eine „verheerende“ Bilanz, zum Beispiel wegen der verschobenen weiteren Kita-Beitragsfreiheit oder wegen Einsparungen im Sozialbereich. dpa