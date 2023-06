Brandenburger Schüler sollen gemeinsam lesen üben

Eine Schülerin meldet sich im Unterricht. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Zur Verbesserung des Lernerfolgs der Brandenburger Schüler sollen Grundschüler in Brandenburg vom kommenden Schuljahr an gemeinsam lesen. Etwa 15 bis 20 Minuten sollen vor allem die Kinder der Klassen zwei bis sechs nach dem Vorbild des Hamburger Lesebands an den meisten Unterrichtstagen laut lesen, etwa im Chor oder im Tandem. Damit sollen die Lernergebnisse der Brandenburger Schüler verbessert werden, die in den vergangenen Bildungsstudien in den Fächern Deutsch und Mathematik schlecht abgeschnitten hatten.

Potsdam - Bislang hätten schon 130 Schulen ihr Interesse bekundet, berichtete das Bildungsministerium am Donnerstag. In Brandenburg gibt es rund 460 Grundschulen. Darüber hinaus kann das Leseband auch in den Jahrgangsstufen 7 und 8 in der Sekundarstufe 1 eingeführt werden. Das Leseband werde bereits in einem Drittel der Hamburger Grundschulen erfolgreich eingesetzt, so das Ministerium.

Brandenburg wolle an den guten Erfahrungen von Hamburg anknüpfen, sagte Bildungsminister Steffen Freiberg. „Ich bin sehr optimistisch, dass die Lesekompetenz vor allem bei Grundschülerinnen und Grundschülern dadurch spürbar verbessert werden kann.“ dpa