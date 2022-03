Brandenburger SPD: Haltung von Schröder nicht verständlich

Teilen

Das Logo der SPD in der Parteizentrale in Berlin. © Wolfgang Kumm/dpa/Symbolbild

Der Brandenburger SPD-Generalsekretär David Kolesnyk hat die Aufforderung an Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) erneuert, alle Posten bei russischen Staatskonzernen abzugeben. „Die Erwartungshaltung besteht“, sagte Kolesnyk am Dienstag auf Anfrage.

Potsdam - Andere ehemalige Politiker hätten auch ohne Aufforderung reagiert und entsprechende Schlüsse schnell gezogen wie der ehemalige österreichische SPÖ-Kanzler Christian Kern. Es sei nicht verständlich, eine solche Funktion inne zu haben vor dem Hintergrund, was in der Ukraine passiere und welches Leid Putin der Ukraine und Europa bringe. „Ich weiß nicht, was die Beweggründe sind, aber es ist nicht nachzuvollziehen“, sagte Kolesnyk.

Gerhard Schröder gilt als langjähriger Freund des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Der Altbundeskanzler ist Aufsichtsratschef beim staatlichen russischen Energiekonzern Rosneft und hat auch Führungspositionen bei den Pipeline-Projekten Nord Stream und Nord Stream 2. Am vergangenen Donnerstag hatte er die Regierung in Moskau im Online-Netzwerk LinkedIn zwar aufgefordert, den Krieg in der Ukraine schnellstmöglich zu beenden. Von persönlichen Konsequenzen war aber nicht die Rede. dpa