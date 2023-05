Brandenburgische Sommerkonzerte beginnen am Samstag

Teilen

Violinistinnen spielen im Schlosspark in Rheinsberg bei einer Opernaufführung. © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

In der St. Nikolai-Kirche in Luckau (Landkreis Dahme-Spreewald) werden am Samstag die 32. Brandenburgischen Sommerkonzerte mit Stücken von Mozart und Tschaikowski eröffnet. Das Land stelle für die Konzertreihe in diesem Jahr 48.000 Euro aus Lottomitteln bereit, teilte das Kulturministerium am Donnerstag mit.

Potsdam - Mit rund 50 Konzerten sind die Brandenburgischen Sommerkonzerte nach Angaben des Kulturministeriums das größte flächendeckende Musikfestival in der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg: Vom 20. Mai bis zum 9. September werden internationale Künstler und Ensembles an 17 Wochenenden klassische Musik auf dem Land zum Klingen bringen. Gespielt werde „in so idyllischen wie außergewöhnlichen Orten wie Gärten und Gutshäusern, in Klöstern und Kirchen, in Höfen und Hangars“, sagte Kulturstaatssekretär Tobias Dünow (SPD) bei der Vorstellung des Programms.

„Ein starkes Signal für Frieden und Freiheit ist der Auftritt eines ukrainischen Jugendsymphonieorchesters aus Charkiw“, sagte Dünow. Die jungen Musiker des Orchesters „Slobozhansky“ treten am 17. Juni in der Konzerthalle Frankfurt (Oder) auf. Erstmals ist im Juli auch das Internationale Kammermusikfestival „Fliessen“ in die Konzertreihe eingebunden. dpa