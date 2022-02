Brandenburgs Corona-Inzidenz weiter leicht gesunken

Eine Laborantin sortiert Proben. © Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

In Brandenburg ist die Corona-Inzidenz nach Angaben des Landesgesundheitsministeriums am Freitag weiter leicht gesunken. Demnach wurde ein Wert von 1451,9 erreicht - nach 1455,8 am Vortag. Am Freitag vergangener Woche hatte die Zahl der offiziell registrierten Neuinfektionen innerhalb einer Woche je 100.000 Einwohner noch bei 1690,4 gelegen. Der Bundesdurchschnitt lag am Freitag bei 1259,5.

Potsdam - Der Landkreis Prignitz ist der einzige Landkreis in Brandenburg mit einem Wert von über 2000: Mit 2636,1 liegt er an der Spitze. Am niedrigsten ist die Inzidenz im Landkreis Havelland mit einer Inzidenz von 1041,9.

Der Anteil der belegten Intensivbetten mit Covid-19-Patienten liegt der Anteil wie am Vortag bei 9,6. Die Warnampel schaltete in diesem Bereich von Gelb auf Grün.

Auf Gelb steht die Ampel dagegen weiter bei der Zahl neuer Krankenhauspatienten mit Covid-19 je 100.000 Einwohner in einer Woche. Die Zahl stieg wieder leicht auf 4,78 nach 4,74 am Vortag.

Aktuell werden 677 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung in Kliniken behandelt, davon werden 69 intensivmedizinisch betreut.

In Brandenburg wurden am Freitag 8082 Corona-Neuinfektionen gemeldet, am Donnerstag waren es 6890. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit einer Covid-Erkrankung stieg um 9 auf 5175.

Vollständig geimpft sind nach den Angaben mit Stand Donnerstag rund 1,7 Millionen Menschen (Quote: 68,5 Prozent). Bislang haben zudem insgesamt 1,2 Millionen Brandenburger eine Auffrischimpfung erhalten (Quote: 50,0 Prozent). dpa