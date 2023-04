Brandenburgs Grüne wählen Große Holtrup als Co-Landeschefin

Teilen

Hanna Große Holtrup, Bewerberin für den Co-Landesvorsitz der Brandenburger Grünen, lächelt. © Soeren Stache/dpa

Die Brandenburger Grünen haben Hanna Große Holtrup nach dem Rücktritt von Julia Schmidt als Nachfolgerin an der Spitze gewählt. Die 25-Jährige erhielt am Samstag beim Landesparteitag 121 von 132 gültigen Stimmen, das entspricht 91,7 Prozent. Sie war bisher Fraktionsreferentin für den RBB-Untersuchungsausschuss im Landtag. Schmidt war im Februar auf Drängen des Landesvorstands zurückgetreten.

Potsdam - Die Co-Landesvorsitzende Alexandra Pichl hatte keine konkreten Gründe genannt, Schmidt aber vorgeworfen, sie sei vor allem in eigener Sache unterwegs gewesen.

Große Holtrup warb bei ihrer Vorstellung für eine nachhaltige und soziale Verkehrswende, sozialen Klimaschutz und den Einsatz für geflüchtete Menschen. „Wir werden auch nicht aufhören, unsere Koalitionspartner damit zu nerven“, sagte sie. „Klar würden die lieber ohne uns regieren. Berlin hat aber in dieser Woche gezeigt, was dabei rauskommt.“ In Berlin hat ein schwarz-rotes Bündnis die rot-grün-rote Koalition abgelöst. dpa