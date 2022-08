Brandenburgs Imker erwarten gute Honigernte

Holger Ackermann, Imker und Sprecher des Landes-Imkerverbands Brandenburg, arbeitet im Garten. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Brandenburgs Bienen werden in diesem Jahr vermutlich trotz der großen Hitze und Trockenheit einen sehr hochwertigen Honig produzieren. Das sagte Holger Ackermann, Sprecher des Landesverbandes Brandenburgischer Imker, der Deutschen Presse-Agentur.

Teltow - „Wir vermuten, dass das ein sehr interessanter Honig wird“, so Ackermann. Denn aufgrund der Trockenheit habe er auf natürlichem Weg einen geringeren Wassergehalt als üblich. Der liege normalerweise bei 18 Prozent, erwartet werden in diesem Jahr gut 14 Prozent. Für die Verbraucher ist das eine gute Nachricht: Es wird mehr Honig im Glas sein. „Da sind vier bis fünf Prozent mehr Honig drin, wenn das Wasser im Glas fehlt“, so Ackermann. „Die Honigkonsumenten können sich freuen.“

Den Bienen mache zudem die Hitze nichts aus, sagte er. Probleme hätten sie lediglich mit der Trockenheit, weil die Blüten der Pflanzen weniger Nektar produzierten. Dadurch seien die Erträge etwas geringer, sagte Ackermann. „Deshalb konnten wir jetzt zum Ende der Saison etwas weniger ernten. Die ersten Frachten im Frühjahr sind aber sehr gut gelaufen.“

Allerdings müssen die Kunden für den Honig wohl tiefer in die Tasche greifen. So seien beispielsweise die Preise für die Gläser zum Abfüllen gestiegen. Die Konsequenz: Für ein 500-Gramm-Glas mit Honig aus Brandenburg werden den Angaben nach rund neun Euro fällig, gut ein Euro mehr als bisher. dpa