Brandenburgs Polizeigewerkschaft: Böller nur für Experten

Ausgebrannte Böller und Raketen liegen auf der Straße. © Thomas Banneyer/dpa/Symbolbild

Nach Angriffen auf Einsatzkräfte in der Silvesternacht dringt die Gewerkschaft der Polizei (GdP) Brandenburg auf einen Verkauf von Feuerwerk nur noch an Experten. „Rein praktisch wird sich ein Böllerverbot nicht umsetzen lassen“, sagte GdP-Landesvorsitzende Anita Kirsten am Montag auf Anfrage. „Ich würde es an Fachleute verkaufen.“

Potsdam - Wenn Pyrotechniker das Feuerwerk benutzten, gebe es keine Angriffe auf andere und weniger Müll. Sie verwies auf die Praxis in anderen europäischen Ländern wie etwa in Frankreich, wo in Kommunen zentral Feuerwerke organisiert werden. „Ich denke, dass wir uns europaweit umschauen sollten, um das einzudämmen.“ Zuvor hatte die „Märkische Allgemeine“ über die Forderung der GdP berichtet.

Die Feuerwehr in Berlin zählte nach eigenen Angaben bei mindestens 38 Einsätzen Angriffe und beklagte 15 Verletzte. Bei der Polizei waren es 18 Verletzte. In einer vorläufigen Bilanz sprach die Feuerwehr zudem von mehr als 20 verletzten Bürgern. In Brandenburg gab es in der Silvesternacht dem Polizeipräsidium zufolge fünf Fälle, in denen Polizeibeamte angegriffen wurden - konzentriert auf Ost-Brandenburg.

Die Berliner Gewerkschaft der Polizei sprach sich für ein bundesweites Verbot von Böllern und Raketen für Privatleute aus. Auch Kultursenator Klaus Lederer (Linke) forderte ein Böllerverbot.

Die GdP Brandenburg warnte allerdings vor einer Art Böllertourismus, wenn es unterschiedliche Regelungen zum Gebrauch von Böllern in den Bundesländern gebe. „Es muss eine bundesweit einheitliche Regelung geben“, sagte die GdP-Landesvorsitzende. dpa