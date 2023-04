Brandenburgs Verfassungsschutz stellt Entwicklung vor

Michael Stübgen (CDU), Minister des Innern und für Kommunales, spricht. © Soeren Stache/dpa

Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) und Verfassungsschutzchef Jörg Müller stellen die Entwicklungen des Extremismus im Land vor. Sie präsentieren am Mittwoch (13.00 Uhr) in Potsdam den Jahresbericht für 2022. Der Verfassungsschutz warnte am vergangenen Samstag bereits vor zunehmenden separatistischen Tendenzen in der rechtsextremen Szene.

Potsdam - Die Debatten liefen darauf hinaus, bestimmte Territorien zu besetzen - wie mit dem Fantasiestaat „Königreich Deutschland“ in Lychen-Rutenberg-, sie abzuspalten oder Deutschland ganz aufzugeben.

Im Verfassungsschutzbericht für 2021 war die Zahl der Rechtsextremen im Vergleich zum Vorjahr leicht um 30 auf 2830 gesunken. Zugleich stieg die Zahl rechtsextremer Gewaltstraftaten um 39 auf 108. Die Zahl der Linksextremisten war mit einem Rückgang von 10 Personen auf 630 etwas rückläufig. Die Zahl der Islamisten nahm um 10 auf 210 zu. dpa