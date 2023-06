Brauße und Heinrich holen sich erste Titel

Franziska Brauße, Siegerin aus Deutschland, reagiert nach dem Rennen. © Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa

Mannschafts-Olympiasiegerin und Einzel-Weltmeisterin Franziska Brauße hat zum Auftakt der 136. deutschen Meisterschaften im Bahnradsport am Mittwochabend die 3000-Meter-Einerverfolgung der Frauen gewonnen. Die 24 Jahre alte Sportlerin aus Eningen setzte sich auf der Radrennbahn in Cottbus im Finale in 3:41,942 Minuten gegen Justyna Czapla aus Schwabach überlegen durch und hatte über elf Sekunden Vorsprung.

Cottbus - Platz drei belegte Lea Lin Teutenberg aus Köln.

Bei den Männern verteidigte Nicolas Heinrich aus Zwickau seinen Titel erfolgreich. Der Ex-Europameister holte im Finale seinen Gegner Theo Reinhardt aus Berlin ein. Im kleinen Finale um Bronze setzte sich überraschend Leon Rohde (Wedel) in 4:35,715 Minuten gegen Tobias Buck-Gramcko (Göttingen) durch.

Die Meisterschaften gehen bis zum Sonntag. Am Start sind ca. 300 Sportlerinnen und Sportler in den Klassen Elite, Junioren und Jugend. Es werden 52 Titel vergeben. In einigen Klassen dienen die Wettbewerbe auch der Qualifikation für internationale Höhepunkte in den kommenden Wochen. dpa