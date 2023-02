Bürger können bei Nachhaltigkeits-Strategie mitreden

Die Landesregierung ruft dazu auf, an der Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie Brandenburgs mitzuwirken. Bürgerinnen und Bürger, Kommunen und Verbände können dazu bis zum 12. März an einer öffentlichen Online-Umfrage teilnehmen (https://landesregierung-brandenburg.de/umfrage/).

Potsdam - Bei Konzepten zur Nachhaltigkeit, also dem Prinzip, nicht mehr zu verbrauchen, als sich regenerieren oder nachwachsen kann, geht es beispielsweise um Fragen wie die folgenden: Wie lassen sich Umweltschutz und wirtschaftliches Handeln am besten miteinander vereinbaren? Wie lässt sich Ökologie und Bauen künftig unter einen Hut bringen?

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sagte am Montag laut Mitteilung: „Wir brauchen auch in Zukunft eine wirtschaftlich nachhaltige, sozial ausgewogene und ökologisch verträgliche Entwicklung. Dazu wird die Nachhaltigkeitsstrategie Kompass und Leitfaden sein.“ Ihm sei wichtig, dass sich möglichst viele in diesen Prozess einbringen. Die Ergebnisse der Online-Beteiligung in Brandenburg sollen im März mit dem Beirat für Nachhaltigkeit und den kommunalen Spitzenverbänden beraten werden. dpa