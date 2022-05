Bürgermeisterin nach PCK-Zusagen erleichtert

Blick auf dei PCK-Raffinerie in Schwedt. © Patrick Pleul/dpa

Nach Zusicherungen der Bundesregierung für einen Erhalt der Raffinerie PCK-Schwedt hat sich die Bürgermeisterin der Stadt, Annekathrin Hoppe (parteilos), erleichtert gezeigt. „Ich habe das Gefühl, dass es jetzt in die richtige Richtung geht. Wir setzen unsere ganze Hoffnung auf das Versprechen des Bundeskanzlers und des Bundeswirtschaftsministers“, sagte sie am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.

Schwedt - „Die klare Aussage der Bundesregierung ist, dass der Standort erhalten bleiben soll, dass wir dort eine zukunftsfähige Industrie aufbauen wollen, dass das Embargo gegen russisches Öl nicht dazu führt, dass in der Region die Lichter ausgehen“, hatte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) nach einer Kabinettsklausur in Meseberg gesagt. Kanzler Olaf Scholz (SPD) hatte betont, die Bundesregierung wolle die Raffinerien in Leuna bei Halle und Schwedt unterstützen und sicherstellen, dass die Beschäftigten dort eine Perspektive hätten.

Hoppe begrüßte auch den Besuch des Ostbeauftragten in Schwedt am Mittwoch. „Seine Gespräche im PCK und mit dem Betriebsrat sehe ich als ein erstes, gutes Zeichen für den Willen der Bundesregierung, den Industriestandort Schwedt in dieser Situation nicht allein zu lassen“, so die Bürgermeisterin.

Der Ostbeauftragte Carsten Schneider hatte in Schwedt auf Einladung der SPD-Fraktion an einer lange geplanten Veranstaltung teilgenommen, die unter dem Motto „Aufbruch Ost - Wir gestalten das moderne Deutschland“ stattfand. Das Hauptthema war nach Angaben der Stadt aber dann die Zukunft der Erdöl-Raffinerie. Schneider besuchte auch das PCK und sprach mit Beschäftigten. dpa