Bürgermeisterin: Pläne für Raffinerie nicht ausreichend

Teilen

Annekathrin Hoppe (SPD), Bürgermeisterin der Stadt Schwedt. © Patrick Pleul/dpa

Die Pläne der Bundesregierung zur Abfederung eines Öl-Embargos der EU gegen Russland in der Raffinerie PCK reichen aus Sicht der Schwedter Bürgermeisterin Annekathrin Hoppe nicht. „Was mir Sorge macht, ist die geringe Menge, die aus Rostock kommt“, sagte die SPD-Politikerin am Dienstag im RBB-Sender Radio eins mit Blick auf den Ostseehafen, über den künftig Öl nach Schwedt kommen soll.

Schwedt/Berlin - „Wir brauchen noch Ergänzungslieferungen dazu. (...) Das heißt, wir brauchen Unterstützung, um erstmal ein überhaupt verkaufbares Produkt herzustellen.“

Die EU-Kommission will den Import russischen Öls wegen des Ukraine-Krieges innerhalb eines halben Jahres beenden. In Schwedt kommt russisches Öl über die Druschba-Pipeline an, das bei PCK verarbeitet wird und Berlin und Brandenburg zum Großteil mit Treibstoff versorgt. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sucht nach alternativen Öl-Quellen für Schwedt, neben Lieferungen aus Rostock auch aus Danzig in Polen. Damit kann allerdings nicht die komplette Leistung der Raffinerie ausgeglichen werden. Er machte den Beschäftigten bei einem Besuch am Montag Mut und sieht eine Chance für den Erhalt. Habeck plant auch einen Umbau zur Nutzung zum Beispiel von Wasserstoff. Hoppe sagte dazu: „Auch dafür brauchen wir finanzielle Unterstützung.“ dpa