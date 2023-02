Bundespolizei entdeckt mehrere eingeschleuste Menschen

Teilen

Das Blaulicht auf dem Dach eines Einsatzwagens der Polizei. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

In der Uckermark haben Bundespolizisten mehrere vermutlich nach Deutschland eingeschleuste Menschen entdeckt. Am Dienstag kontrollierten sie zwei Personengruppen, die auf einem Feldweg bei Tantow unterwegs waren, teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit. Die insgesamt zwölf Männer aus Afghanistan im Alter zwischen 17 und 49 Jahren konnten keine Aufenthaltsdokumente vorweisen.

Uckermark - Ersten Erkenntnissen zufolge waren sie von zwei bislang Unbekannten in Transportern nach Deutschland gebracht und auf dem Feldweg abgesetzt worden.

Die zwölf Männer kamen in eine Erstaufnahmeeinrichtung in Brandenburg. Die Bundespolizei hat mit den Ermittlungen gegen die Männer und die mutmaßlichen Schleuser begonnen. dpa