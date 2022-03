Champions League für Turbine Potsdam ein Thema

Vier Siege in Serie mit 20:2 Toren haben Turbine Potsdam auf den vierten Platz in der Frauenfußball-Bundesliga springen lassen. Nur noch ein Punkt trennt den sechsmaligen Meister von der Teilnahme an der Qualifikation zur Königsklasse. „Ich träume davon, mit Turbine die Champions League zu erreichen und bin dabei auch sehr zuversichtlich“, sagte Mittelfeldspielerin Gina Chmielinski bei MagentaSport nach dem 5:

Potsdam - 0 in Bremen am Sonntag.

Auch wenn der dritte Platz offiziell nie als Saisonziel formuliert wurde, so ist er nicht zuletzt auch wegen der starken Form beim Team in den Fokus gerückt. „Das Thema kommt natürlich auf“, sagte Chmielinski, „aber wir bleiben erstmal piano, piano. Wir konzentrieren uns auf die nächsten Spiele, wollen dort Punkte holen.“ Sogar Trainer Sofian Chahed geht mittlerweile offensiv mit einer möglichen Champions-League-Teilnahme um. „Wir haben Platz drei nie als Ziel ausgegeben, aber wir wollen ihn nun natürlich auch erreichen“, sagt der Ex-Hertha-Profi, „mal schauen, wo es für uns in den nächsten Spielen hingeht.“ Die kommenden Aufgaben sind mit Sand (Platz 11), Freiburg (7) und Köln (8) durchaus lösbar. Entscheidend werden wohl die letzten drei Spiele gegen Hoffenheim (5), Frankfurt (3) und Bayern München (1) sein. Hier wird sich der Kampf um Platz drei entscheiden. „Wenn es klappt, dann haben wir uns es auch verdient“, sagte Chmielinski. dpa