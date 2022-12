Chefarzt von Kinderklinik: „Sind am Limit“

Ein Leuchtkasten mit einem roten Kreuz hängt an einem Krankenhaus. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Die Welle von Atemwegsinfekten bringt auch in Brandenburg Kinderkliniken an ihre Grenzen. Zudem mussten Patienten aus Berlin aufgenommen werden, weil dort keine Krankenhaus-Betten mehr frei waren.

Brandenburg/Havel/Potsdam - „Wir sind tagtäglich am Limit bei der Aufnahme von Patienten“, sagte Chefarzt Hans Kössel der dpa. Er leitet seit mehr als 20 Jahren die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Klinikum Westbrandenburg in Brandenburg an der Havel. „Wir haben im Augenblick eine heftige RSV-Welle.“ Der gefährliche Erreger RSV - das Respiratorische Synzytial-Virus - hat die Lage in Kinderkliniken deutschlandweit verschlechtert.

Am Standort Brandenburg an der Havel nahm die Klinik Chefarzt Kössel zufolge auch zehn bis 15 Patienten aus Berlin auf. Auch die Kinderklinik am Standort Potsdam berichtete von einer höheren Zahl stationär behandelter Patienten mit RSV-Infektion als üblich.

Die Berliner Charité kündigte am Donnerstag an, angesichts der angespannten Situation ein Netzwerk für Kindermedizin mit den anderen Kinderkliniken Berlins einzurichten. „Auch wir müssen aus unserer Notaufnahme Kinder in andere Kliniken in Berlin und Brandenburg verlegen, was sich aufgrund der allgemein angespannten Situation jedoch oftmals schwierig gestaltet.“, hieß es aus der Charité. dpa