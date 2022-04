Corona breitet sich in Brandenburg langsamer aus

Ein Abstrich wird in einem Labor auf das Coronavirus untersucht. © Oliver Berg/dpa/Symbolbild

Die amtlichen Corona-Zahlen in Brandenburg gehen deutlich zurück. In den vergangenen sieben Tagen registrierten die Gesundheitsämter 737,2 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner, wie das Robert Koch-Institut am Montag mitteilte. Am Montag vergangener Woche waren es 1034,9 gewesen, eine Woche zuvor 1315,4.

Potsdam - Die Landkreise Havelland und Märkisch-Oderland weisen inzwischen Werte deutlich unter 500 aus, die Stadt Cottbus liegt dagegen noch über 1500.

Viele Corona-Fälle dürften nach Darstellung von Fachleuten von den amtlichen Daten nicht erfasst sein. Das Robert Koch-Institut geht davon aus, dass der Höhepunkt der aktuellen Infektionswelle bundesweit überschritten ist. Es rät weiter, sich gegen Corona impfen zu lassen.

Die Zahl der Krankenhauspatienten mit Covid-19 je 100.000 Einwohner in einer Woche geht ebenfalls weiter zurück. Der Wert, der die Belastung der Kliniken mit neuen infizierten Patienten darstellt, sank am Montag auf rund 4,5, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Am Sonntag lag der Wert bei 4,7, vor einer Woche bei 6,1. Damit ist die Warnampel des Landes hierbei weiter auf Gelb. Beim Anteil der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten zeigt die Ampel mit 9 Prozent nach wie vor Grün (Stand: Sonntag). dpa