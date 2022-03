Corona-Inzidenz bei Neuansteckungen in Brandenburg gestiegen

Eine Mitarbeiterin eines Testzentrums entnimmt einer Frau einen Nasenabstrich für einen Corona-Test. © Kira Hofmann/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Die Sieben-Tage-Corona-Inzidenz hat in Brandenburg wieder zugenommen. Danach steckten sich je 100 000 Einwohner in einer Woche 1446,1 Menschen mit dem Virus neu an, wie aus dem Lagebild des Robert Koch-Instituts vom Dienstag hervorgeht. Am Montag lag der Wert noch bei 1396,5, vor einer Woche war die Inzidenz bei 1430,4, seitdem pendelt sie.

Potsdam - Innerhalb eines Tages meldeten die Gesundheitsämter 6455 neue Fälle. Am höchsten ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Brandenburg/Havel mit einem Wert von 2840,1. In Berlin liegt die Inzidenz mit 853,1 deutlich niedriger als in Brandenburg und ging zuletzt zurück.

Die höchsten Werte neuer Corona-Infektionen gibt es inzwischen in der Altersgruppe der 10- bis 14-Jährigen. Bei ihnen lag die Sieben-Tage-Inzidenz in der vergangenen Woche bei 3342, gefolgt von den 5- bis 9-Jährigen mit einem Wert von 3015. In den beiden Wochen davor war bei den 5- bis 9-Jährigen die höchste Inzidenz registriert worden.

Die Lage in den Krankenhäuser ist weitgehend stabil - eine deutliche Entspannung zeichnet sich aber nicht ab. Die Zahl neuer Krankenhauspatienten mit Covid-19 je 100 000 Einwohner in einer Woche ging leicht auf rund 7 zurück nach 7,5 am Montag. Die Corona-Warnampel des Landes blinkt hierbei weiter Rot. Der Anteil der Covid-19-Patienten in Intensivbetten der Kliniken lag am Montag bei 11,1. Die Warnampel ist hierbei auf Gelb.

Das Carl-Thiem-Klinikum in Cottbus verhängte nach knapp zwei Wochen erneut ein Besuchsverbot. „Leider mussten wir feststellen, dass sich Besucher - auch auf den Corona-Stationen - nicht an die erforderlichen Hygiene- und Abstandsregeln gehalten haben“, teilte das Klinikum mit. Außerdem sei in mehreren Fällen gegen die Regel verstoßen worden, dass es nur eine Besucherin oder einen Besucher pro Patient gibt. dpa