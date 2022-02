Corona-Inzidenz in Berlin und Brandenburg erneut gestiegen

Ein Mann zeigt einen Abstrich für das Testverfahren auf das Virus Sars-CoV-2. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Die Corona-Inzidenzen in Berlin und Brandenburg steigen auf bereits hohem Niveau weiter an. Beide Länder liegen jeweils über dem bundesweiten Wert von 1283. Die Zahl gibt an, wie viele Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen gemeldet wurden.

Berlin - In Berlin gab das Robert Koch-Institut (RKI) den Wert am Donnerstag mit 1790 an. Am Vortag lauteten die Zahlen noch 1694. Die zwölf Bezirke meldeten 17.567 registrierte neue Ansteckungen in der Hauptstadt. Insgesamt sind es damit 570.739 Fälle. Ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 kam hinzu. Damit sind seit Beginn der Pandemie 4129 Menschen an oder mit dem Virus gestorben.

Für Brandenburg meldete das RKI am Donnerstag eine Corona-Inzidenz von 1576. In dem Bundesland lag die Zahl zuvor bei 1463. Mit 9830 neuen Fällen wuchs die Gesamtzahl auf 362.782. Ein neuer Todesfall kam in Brandenburg hinzu, womit hier seit Pandemiebeginn 5012 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 starben. dpa