Corona-Inzidenz in Brandenburg bei rund 533

Ein Passant trägt eine FFP2-Maske in der Hand. © Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Nach einem Anstieg Ende vergangener Woche ist die Corona-Inzidenz in Brandenburg wieder gesunken. In den vergangenen sieben Tagen gab es 532,8 Neuansteckungen pro 100.000 Menschen, wie das Robert Koch-Institut am Montag mitteilte. Das war nach Berlin der zweitniedrigste Wert der 16 Bundesländer. Am Montag vor einer Woche war ein Wert von 490,9 ermittelt worden.

Berlin - Am Samstag war die Inzidenz in Brandenburg noch auf 559,4 gestiegen. An Wochenenden müssen die Gesundheitsämter keine Daten mehr an das Land melden. Fachleute gehen zudem davon aus, dass Nachmeldungen nach den Osterfeiertagen das Bild verzerren können. Auch werden demnach viele Infektionen nicht mehr amtlich erfasst, weil auf einen positiven Schnelltest nicht immer ein PCR-Labortest folgt.

Auf Rot steht die Ampel bei der Sieben-Tage-Inzidenz weiter in Cottbus und im Landkreis Prignitz mit Alarmwerten von 892 und 876. Als einziger Landkreis ist Potsdam-Mittelmark mit 248 im grünen Bereich. Beim Rest leuchtet die Ampel gelb. dpa