Corona-Inzidenz in Brandenburg erneut gestiegen

Eine Medizinische Mitarbeiterin führt einen Corona-Schnelltest durch. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Die Corona-Inzidenz in Brandenburg ist erneut gestiegen. Am Freitagmorgen lag der Wert nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) bei 1784,4. Einen Tag zuvor betrug die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche 1711,3. Nach Bayern (1811,4) ist Brandenburg aktuell das Bundesland mit der zweithöchsten Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland.

Potsdam - Den bundesweiten Durchschnittswert gab das RKI am Freitag mit 1472,2 an.

Der Anteil der mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten an den tatsächlich verfügbaren Intensivbetten erreichte nach Angaben des Gesundheitsministerium 10,3 Prozent und lag damit noch im gelben Bereich. Erst ab einem Wert von 20 Prozent würde die Ampel auf Rot springen. Innerhalb von 24 Stunden registrierten die Gesundheitsämter 9941 neue bestätigte Corona-Fälle. Die höchsten Inzidenzen im Land verzeichneten am Freitagmorgen die Landkreise Barnim (2613,4) und Uckermark (2531,1). Vier Menschen starben binnen 24 Stunden im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Die Gesamtzahl der Toten seit Beginn der Pandemie erhöhte sich dadurch auf 5075.

In Brandenburg sind nach Angaben des Ministeriums rund 1,7 Millionen Menschen vollständig geimpft, womit die Impfquote 67,9 Prozent beträgt. Bislang rund 1,2 Millionen Menschen haben eine Auffrischungsimpfung erhalten. dpa