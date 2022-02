Corona-Inzidenz in Brandenburg sinkt leicht

Ein medizinischer Mitarbeiter entnimmt einem Mann einen Nasenabstrich für einen Corona-Schnelltest.

Die Corona-Inzidenz ist in Brandenburg leicht gesunken. Am Montagmorgen lag der Wert bei 1633,6, wie das Robert Koch-Institut (RKI) meldete. Am Sonntag waren es noch 1645,0 gemeldete Ansteckungen innerhalb von sieben Tagen je 100 000 Einwohner. Vor einer Woche betrug die Zahl 1324,0.

Potsdam - Die Gesundheitsämter meldeten 1235 neue Corona-Fälle und damit deutlich weniger als in den vergangenen Tagen. Am Wochenende und am Montag werden aber oft weniger Daten übermittelt. So meldeten aktuell 8 der 18 Landkreise und kreisfreien Städte keine Daten. Dennoch liegen inzwischen alle Regionen dauerhaft über einer Sieben-Tage-Inzidenz von 750, ab der nächtliche Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte gelten.

In Krankenhäusern werden derzeit 514 Covid-Patienten behandelt, davon 76 auf Intensivstationen. 55 Menschen müssen dort beatmet werden. Gegenüber den vergangenen Tagen gab es keine größeren Veränderungen. Auch der Anteil der Belegung von Intensivbetten mit Covid-Patienten in den Kliniken blieb gegenüber den Vortagen weitgehend unverändert bei 10,5 und damit im gelben Bereich. Ein neuer Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus wurde registriert; die Gesamtzahl liegt nun bei 5026. dpa