Corona-Inzidenz in Brandenburg steigt auf 1711

Ein Arzt hält einen Tupfer, mit dem ein Abstrich für einen Coronatest gemacht wird. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Die Corona-Inzidenz in Brandenburg ist deutlich gestiegen. Der Wert lag am Donnerstagmorgen bei 1711,3. Das meldete das Robert Koch-Institut (RKI). In den vergangenen Tagen hatte die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche bei 1654 und 1660 gelegen. Vor gut einer Woche hatte die Wochen-Inzidenz den Angaben zufolge noch 1463 betragen.

Potsdam - Innerhalb eines Tages registrierten die Gesundheitsämter mit 10.378 neu bestätigten Corona-Fällen den bisherigen Rekordwert. Die höchsten Inzidenzwerte wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums in den Landkreisen Uckermark mit 2514,2, Barnim 2339,6 und Prignitz mit 2259,0 berechnet. Die Zahl der gemeldeten Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 seit Pandemiebeginn erreichte einen Wert von 5071 (+16).

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums sind rund 1,7 Millionen Menschen in Brandenburg vollständig geimpft (Quote: 67,8 Prozent), bislang 1,2 Millionen erhielten eine Auffrischimpfung (Quote: 48,0 Prozent). dpa