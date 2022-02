Corona-Inzidenz in Brandenburg verharrt auf hohem Niveau

Ein medizinischer Mitarbeiter entnimmt einer Frau für einen Corona-Test einen Abstrich. © Kira Hofmann/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

In Brandenburg ist die Corona-Inzidenz leicht gestiegen und verharrt insgesamt auf hohem Niveau: Am Dienstag meldete das Robert Koch-Institut (RKI) 1660,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche, nach 1633,6 am Vortag. Vor einer Woche lag dieser Wert noch bei 1385. Alle Landkreise und kreisfreien Städte liegen inzwischen dauerhaft über dem Wert von 750 und gelten damit als Corona-Hotspots.

Potsdam - Innerhalb eines Tages registrierten die Gesundheitsämter 6892 neue Fälle, vor einer Woche wurden 6478 Neuinfektionen gemeldet. Außerdem kamen in Brandenburg am Dienstag 19 neue Todesfälle hinzu, womit hier seit Pandemiebeginn 5045 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 starben.

In den Krankenhäusern blieb die Lage nach Angaben des Gesundheitsministeriums stabil. Aktuell werden 574 Personen mit einer Covid-19-Erkrankung in Kliniken behandelt, davon 76 auf Intensivstationen. Dies waren 60 stationär versorgte Patienten mehr als am Vortag. Die Zahl auf den Intensivstationen blieb gleich. So blieb auch der Anteil der mit Covid-Patienten belegten Intensivbetten wie am Vortag bei 10,4 Prozent und damit knapp im gelben Bereich. dpa