Corona-Inzidenz in Brandenburg weiter rückläufig

Fallzahlen

Die Corona-Inzidenz in Brandenburg ist weiter gesunken und lag am Donnerstag bei 402. In den Tagen zuvor hatte der Wert der Neuinfektionen auf 100 000 Menschen je sieben Tage zum Teil noch mehr als 500 betragen. Das geht aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervor. Die bundesweite Inzidenz lag am Donnerstag bei 567.

Berlin - Damit ging die Sieben-Tage-Inzidenz neuer Ansteckungen innerhalb einer Woche um etwa ein Drittel zurück. Regional hat der Landkreis Potsdam-Mittelmark mit 575,8 den höchsten Wert, den geringsten meldete der Kreis Havelland mit 247,7. Der Wert neuer Krankenhauspatienten mit Covid-19 je 100 000 Einwohner in einer Woche ging leicht zurück, der Anteil der Intensivbetten mit Corona-Patienten blieb nahezu stabil.

2071 neue Corona-Infektionen wurden in Brandenburg verzeichnet, womit die registrierte Gesamtzahl bei knapp 770 000 lag. Es gab 5 neue Todesfälle, insgesamt wurden 5572 Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen registriert.

Experten gehen davon aus, dass viele Fälle nicht erfasst werden, weil nicht alle Schnelltests zuverlässig sind und weil auf positive Schnelltests nicht immer ein PCR-Test folgt. Außerdem melden nicht alle Gesundheitsämter ihre Daten tagesaktuell. dpa