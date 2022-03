Corona-Inzidenz in Brandenburg wieder gestiegen

Ein Symbol auf der Intensivstation einer Klinik weist auf den Covid-Bereich hin. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Ansteckungen ist in Brandenburg wieder gestiegen. Landesweit haben sich pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche rechnerisch 1582,5 Menschen angesteckt, wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Donnerstag mitteilte. Am Vortag lag diese Sieben-Tage-Inzidenz bei 1554,2 und vor einer Woche bei 1440,3. Im Bundesdurchschnitt meldete das RKI aktuell einen neuen Höchstwert von 1651,4.

Potsdam - Corona-Hotspot in Brandenburg blieb Cottbus mit einer Inzidenz von 2457,1. Auch in den Landkreisen Elbe-Elster, Spree-Neiße und Prignitz lag der Wert über 2000. Innerhalb eines Tages wurden 8485 Corona-Neuinfektionen registriert, nach 8342 am Vortag. Es kamen zwölf Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 hinzu.

Die Lage in den Krankenhäusern blieb angespannt: Die Zahl neuer Krankenhauspatienten mit Covid-19 je 100.000 Einwohner in einer Woche war mit 6,72 weiter im roten Bereich. Der Anteil der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten blieb mit 10,5 Prozent wie an den Vortagen knapp im gelben Bereich. Aktuell werden 795 Menschen mit einer Covid-Erkrankung im Krankenhaus behandelt, davon 79 auf Intensivstationen. dpa