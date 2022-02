Corona-Pause: Turn-Turnier soll wieder stattfinden

Teilen

Das traditionelle „Turnier der Meister“ soll nach zweijähriger Unterbrechung vom 24. bis 27. Februar wieder in der Cottbuser Lausitz-Arena durchgeführt werden. „Die Erleichterung ist groß, dass wir Stand heute wieder Ausrichter sein dürfen. Wir tun alles, damit sich unsere Gäste wohl und sicher in Cottbus fühlen. Stoppen kann uns jetzt nur noch eine behördliche Absage“, sagte Turnierdirektor Mirko Wohlfahrt am Donnerstag.

Cottbus - Zuletzt wurde die Traditionsveranstaltung 2019 ausgetragen. 2020 und 2021 musste sie aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden.

Die Organisatoren erwarten etwa 300 Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus 30 Nationen. Angeführt wird die Meldeliste derzeit von Artem Dolgopyat aus Israel, der bei den Olympischen Spielen in Tokio die Goldmedaille am Boden gewann. Für die Sportlerinnen und Sportler gilt die Regel 3G plus (Geimpfte, Genesene und per PCR negativ getestete Menschen sind zugelassen). „Das hat damit zu tun, dass einige mit Impfstoffen geimpft sind, die nicht bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur EMA gelistet sind“, erklärte Wohlfahrt. Zuschauer und Zuschauerinnen sind an den vier Wettkampftagen nicht zugelassen. „Wir bieten aber einen Live-Stream an“, sagte Wohlfahrt.

Das „Turnier der Meister“ ist der erste von vier Geräte-Weltcups in diesem Jahr, die zur Qualifikation für die Weltmeisterschaften im englischen Liverpool (29. Oktober bis 6. November) dienen. Nach Cottbus geht es bis Anfang April nach Doha, Kairo und Baku. Der Welt-Turnverband FIG hatte Mitte des vergangenen Jahres die Traditionsveranstaltung für die Jahre 2022, 2023 und 2024 im Weltcup-Kalender bestätigt. „Wir nehmen diese außerordentliche Wertschätzung als Ansporn, auch unter Corona-Bedingungen hier ein für Cottbus typisches Turnfest zu organisieren“, sagte Wohlfahrt. dpa