Cottbus erhält Millionen für Städtebau: BTU Zukunftslabor

Schulsanierung, neue Straßen, Stadtteilentwicklung: Cottbus kann für die kommenden Jahre mit viel Förderung planen. Bund und Land übergeben Mittel in Millionenhöhe. Das Bundesbauministerium hat gleichzeitig eine besondere Aufgabe für die Universität im Gepäck.

Cottbus - Bund und Land stärken die Entwicklung von Cottbus im Lausitzer Strukturwandel. Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) und der Brandenburger Bauminister Guido Beermann (CDU) haben am Dienstag für den Städtebau in den kommenden fünf Jahren Förderbescheide in Höhe von insgesamt mehr als acht Millionen Euro übergeben. Es ist die höchste Einzelförderung im Land. Dabei geht es um die Entwicklung einzelner Stadtteile und die Gestaltung der Innenstadt. Für die Städte der Zukunft traf die Bundesbauministerin Planer und Architekten gleich am Standort. Die Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg (BTU) und das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) unterzeichneten dazu eine Kooperationsvereinbarung. Bei Projekten und Forschung wollen BTU und Institut künftig eng zusammenarbeiten.

„Strukturwandel, das ist nicht mal so eben, sondern das ist ganz harte Arbeit von vielen, einer ganzen Generation“, sagte Geywitz bei der Übergabe der insgesamt vier Förderbescheide in der Theodor-Fontane-Schule. Cottbus habe eine wesentliche Funktion für den kompletten Süden des Landes. Das Instrument Städtebauförderung könne Städte wie Cottbus bei der Bewältigung der Umbrüche der vergangenen 30 Jahre wirksam unterstützen, etwa den sozialen Zusammenhalt in den Stadteilen stärken.

Mit den Fördermitteln soll die Wohn- und Lebensqualität in den Stadtteilen verbessert, Schulen und Straßen sollen saniert werden. Nach Angaben von Bauminister Beermann geht es vor allem um Umbauten und die Barrierefreiheit an Schulen sowie die Finanzierung des Stadtteilmanagements in verschiedenen Stadtteilen, aber auch Straßenbauprojekte sollen gefördert werden. Die Erfolge der Stadtsanierung seien bereits überall sichtbar, auch große Wohngebiete seien nicht vernachlässigt worden, sagte er. Seinen Angaben zufolge konnten bislang 11 600 Wohnungen in der Stadt gefördert werden, 212 Millionen Euro flossen seit 1991 in die Wohnraumförderung.

Auch für die weitere Entwicklung der Innenstadt steht - ergänzend zur Städtebauförderung - Geld von Bund und Land bereit. Cottbus erhält aus dem Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ 2,25 Millionen Euro für das Projekt „Perspektive Cottbus - Wir geben dem doppelten Strukturwandel ein Gesicht“. Die Innenstädte bekämen durch den Online-Handel zunehmend Konkurrenz, sagte Bundesbauministerin Geywitz. Es müsse einen Grund geben, in die Innenstädte zu gehen. Dafür brauche es neue Konzepte.

Für den neu gewählten Oberbürgermeister Tobias Schick (SPD) ist der Tag ein „wunderbarer Jahresauftakt“. Mit diesem Geld könnten viele wichtige Vorhaben fortgeführt oder auf den Weg gebracht werden. Er nannte die energetische Sanierung der Schmellwitzer Oberschule und die umfassende Sanierung der Theodor-Fontane-Gesamtschule in Sandow als Beispiel. Auch das Konzept für die Innenstadt könne weiter qualifiziert werden. Es werde wieder ein Citymanagement geben. Mit den Fördermitteln werde in Zukunft investiert.

Bei der Kooperationsvereinbarung von BTU und dem Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung geht es unter anderem um den Bereich Stadt- und Regionalentwicklung sowie der Transformationsforschung zum Gegenstand. „Unsere Städte stehen insgesamt vor großen Herausforderungen, wie der Bereitstellung von bezahlbarem und klimagerechtem Wohnraum oder der Schaffung lebendiger Stadtteile und Quartiere“, machte die Bundesministerin bei der Vereinbarungsunterzeichnung deutlich. Die Studierenden könnten als zukünftige Planerinnen, Architekten sowie Bauingenieurinnen und - Ingenieure die Gestalter der modernen Städte von Morgen sein. dpa