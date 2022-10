Cottbus wählt Oberbürgermeister: Stichwahl SPD gegen AfD

Tobias Schick (SPD), Oberbürgermeisterkandidat der Stadt Cottbus. © Patrick Pleul/dpa/Archivbild

Die Stadt Cottbus wählt am Sonntag in einer Stichwahl ihren künftigen Oberbürgermeister. Die Wahl zwischen SPD-Kandidat Tobias Schick und AfD-Bewerber Lars Schieske wird mit Spannung erwartet - denn in der zweitgrößten Stadt Brandenburgs geht es dabei auch um die Frage, ob die AfD bundesweit den ersten Oberbürgermeister einer Stadt stellen könnte oder nicht.

Cottbus - Bei der Wahl am 11. September hatte SPD-Kandidat Schick 31,8 Prozent der Stimmen geholt, AfD-Bewerber Schieske erhielt 26,4 Prozent. Keiner der sieben Kandidaten erreichte in der ersten Runde die absolute Mehrheit.

CDU, Grüne, Linke und FDP, die teils eigene Bewerber hatten, sagten Schick danach für die Stichwahl ihre Unterstützung zu. Der SPD-Mann wird auch von Unternehmern sowie einem Bündnis aus Parteien, Gewerkschaften, evangelischer Kirche, Universität und Staatstheater unterstützt. Der noch amtierende CDU-Oberbürgermeister Holger Kelch war aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr angetreten. Sein Nachfolger übernimmt das Amt offiziell am 30. November. Cottbus steht erneut vor einem Strukturwandel. Die Stadt gilt im Land laut Verfassungsschutz Brandenburg als Schwerpunkt des Rechtsextremismus. dpa