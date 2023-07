Dachstuhlbrand in Herzberg: Kripo ermittelt

Blaulichter leuchten auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Nach einem Dachstuhlbrand in Herzberg (Elbe-Elster) ermittelt die Kriminalpolizei. Bereits in den frühen Morgenstunden am Sonntag wurde die Feuerwehr zu einem Wohnhaus alarmiert, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Der ganze Dachstuhl des Hauses habe in Flammen gestanden und sei während der Löscharbeiten eingestürzt. Die darunterliegenden Wohnungen seien nicht vom Brand erfasst worden.

Herzberg - Alle Bewohner seien unverletzt entkommen. Nach Angaben des Sprechers liegt der entstandene Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Ersten Ermittlungen zufolge war auf dem Grundstück in der Badstraße im Bereich einer Sitzecke und des Mülltonnenstandes ein Feuer ausgebrochen. Auch eine Garage mit zwei Fahrzeugen darin brannte aus. Durch Hitze- und Rauchentwicklung wurde auch das anliegende Wohnhaus in Mitleidenschaft gezogen. Die betroffenen Bewohner kamen vorerst bei Nachbarn unter.

In den Mittagsstunden sei die Feuerwehr wegen eines erneuten Aufflammens wieder vor Ort im Einsatz gewesen, hieß es am Montag weiter. Während des Brandes habe eine starke Rauchentwicklung für große Aufmerksamkeit im Stadtgebiet gesorgt.

Unterdessen kamen Brandermittler und Kriminaltechniker zum Einsatz. Bisherigen Ermittlungen zufolge ist der fahrlässige Umgang mit Grillasche als Brandursache wahrscheinlich. dpa